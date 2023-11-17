"Шахраї збирають готівку на ЗСУ": відомий ветеран заявив про викриття псевдоволонтерів у Києві 

Активісти прийшли до однієї з точок біля метро "Героїв Дніпра".

Ввечері, 16 листопада, військовий та активіст Олег Симороз навідався до точок збору коштів біля станції метро "Героїв Дніпра.

"Молодики у формі клянчать "донати на ЗСУ" готівкою у скриньку. У розмові з ними ми дізналися, що вони не служили і, відповідно, вони не мають жодного морального права вдягати мультикам. Далі ми дізнаємося, що вони працюють тут за ставку заробітної плати, яку виплачує фонд з грошей, які люди донатять на ЗСУ", — написав військовий.

Ветеран ЗСУ додав, що за кілька годин активісти чули погрози, насміхання з поранених військових, а також побачили "тітушок".

На місце приїхали працівники Оболонського райуправління поліції Києва. У поліції Києва повідомили, що правоохоронці на місці врегулювали конфлікт та доправили до управління поліції п’ятьох представників благодійного фонду.

У поліції вже відреагували на скандал та розпочали перевірку законності діяльності БФ "Врятуй рідну країну".

Подію кваліфікували як шахрайство та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 Кримінального кодексу. У межах провадження обіцяють перевірити усіх представників фонду, а також документацію установи.

Нагадаємо, у Києві викрили шахраїв, які збирали гроші на лікування військових та дітей.

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