Шахраї підробили документи та привласнили нерухомість в центрі Києва вартістю понад 4 млн гривень

На приміщення накладено арешт з метою недопущення їх подальшого відчуження.

Шахраї підробили документи та привласнили нерухомість в центрі Києва вартістю понад 4 млн гривень.

Окружна прокуратура вимагає повернути місту ці нежитлові приміщення площею 129 квадратних метрів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Так, під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні окружна прокуратура встановила, що зловмисники підробили свідоцтво про право власності та незаконно заволоділи комунальним майном по вул. Бульварно-Кудрявській у Києві. З метою відновлення порушених прав територіальної громади окружною прокуратурою заявлено позов до суду про витребування майна на користь територіальної громади столиці", - йдеться у повідомленні прокуратури.

У межах кримінального провадження на вказані приміщення накладено арешт з метою недопущення їх подальшого незаконного відчуження.

Слідство триває.

Встановлюються особи, причетні до вчинення злочину.

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