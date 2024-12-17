Шахраї обманюють підприємців Київщини, прикриваючись ім’ям голови ОДА: подробиці схеми

Київська обласна державна адміністрація попереджає про шахрайські схеми, спрямовані на підприємців регіону. Зловмисники видають себе за голову ОДА Руслана Кравченка та звертаються з проханнями про "благодійні внески" для ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба КОДА.

Голова Київської ОДА наголосив, що він та адміністрація не мають жодного відношення до "благодійних фондів" для перерахунку "благодійної допомоги на потреби ЗСУ". Один із номерів, яким користуються шахраї, вже зафіксовано. Ці випадки розслідують правоохоронці.

Переписка з шахраями / Фото: Київська обласна держадміністрація

Українців закликали негайно повідомляти в поліцію, якщо до вас звертаються від імені голови КОДА або від імені будь-кого з КОДА з проханням про грошову допомогу.

"Допомога військовим – невід’ємна частина нашої роботи і я не дозволю прикриватися моїм ім’ям або ім’ям Київської обласної державної адміністрації для власного збагачення чи прокрутки будь-яких схем для заробітку на допомозі нашим силам оборони", - заявив Руслан Кравченко.

Нагадаємо, мешканка Чернівецької області втратила майже 100 тисяч гривень, ставши жертвою шахраїв. Жінка перейшла за посиланням на сайт, який обіцяв надати їй "тисячу Зеленського".

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