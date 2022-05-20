Шахрай з Київщини здавав вигадані квартири на заході України: викрито схему

Мешканець Київської області від початку повномасштабного вторгнення Росії здавав в оренду переселенцям вигадані квартири в західних областях України.
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.
Отримавши авансовий платіж від громадян, які через військові дії були змушені залишити свої домівки, чоловік переставав виходити з ними на зв’язок, а гроші привласнював собі. Наразі встановлено вісім потерпілих від шахрайської схеми.
Вдома у затриманого провели обшук та вилучили кошти, мобільні телефони, банківську картку. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, на Закарпатті будуть судити мешканця міста Перечин за ухиляння від призову на військову службу під час мобілізації.
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