"Шахеди" летять на столицю: влада озвучила наслідки атаки ворога на Київ

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Стала відома оперативна інформація щодо атаки ворожих безпілотників на Київ.
Про це інформує Сергій Попко, начальник КМВА у повідомленні у соціальних мережах.
Внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ по Києву в Дніпровському р-ні столиці сталось загоряння вікна балкона на 9 поверсі 9-поверхового ж/б.
Інформація щодо постраждалих зʼясовується.
На іншій локації уламки пробили автівки, попередньо, пожежі та потерпілих немає.
Пізніше стала відома оновлена інформація про ситуацію у Києві: зафіксовано падіння уламків на приватну забудову в Дарницькому районі. Попередньо, без пожежі та постраждалих.
Оперативне зведення оновлюється.
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