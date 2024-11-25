"Шахеди" летять на столицю: влада озвучила наслідки атаки ворога на Київ

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Стала відома оперативна інформація щодо атаки ворожих безпілотників на Київ.

Про це інформує Сергій Попко, начальник КМВА у повідомленні у соціальних мережах.

Внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ по Києву в Дніпровському р-ні столиці сталось загоряння вікна балкона на 9 поверсі 9-поверхового ж/б.

Інформація щодо постраждалих зʼясовується.

На іншій локації уламки пробили автівки, попередньо, пожежі та потерпілих немає.

Пізніше стала відома оновлена інформація про ситуацію у Києві: зафіксовано падіння уламків на приватну забудову в Дарницькому районі. Попередньо, без пожежі та постраждалих.

Оперативне зведення оновлюється.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.