"Шах та мат, невдахи": супермаркет в Києві оригінально обійшов заборону пластикових пакетів

Замість пакетів покупцям пропонують пластикові сіточки.

Один із супермаркетів Києва оригінально обійшов заборону пластикових пакетів. Натомість у магазині пропонують пластикові сіточки.

Відповідні фотографії опублікували користувачі Facebook.

"Шах і мат, невдахи! Якби між супермаркетами було влаштовано змагання на найкреативніший та антиекологічний спосіб обійти закон про пакети, то цей супермаркет отримав би золото. Антизолото", - написала киянка.

Нагадаємо, що від п'ятниці, 10 грудня, в Україні почала діяти заборона безоплатного поширення майже всіх пластикових пакетів, за винятком біорозкладних, а також торбинок для риби, м'яса, молочки чи крупи. За три місяці так звані "маєчки" взагалі мають зникнути з супермаркетів.

facebook.com/Aratovska

facebook.com/Aratovska

Життя без безкоштовних пакетів: де дотримуються нового закону і як реагують покупці

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