"Серйозна розвідка": експерт прокоментував масовану атаку дронів на Київ і заявив про небезпеку

Під час масованої атаки російських безпілотників вночі 25 листопада переважна більшість дронів була спрямована на столицю - Київ. Так, окупанти перевіряли, наскільки ППО столиці може впоратися з потужним ударом.

Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Експерт наголошує, що атака минулої ночі стала суттєвим ударом по українській столиці з використанням великої кількості Shahed. Москва може собі дозволити подібні атаки дронами, каже Попович. БпЛА дешевші, ніж ракети. Ба більше - запас безпілотників в окупантів істотний.

"Вони можуть виготовляти їх (дронів - Ред.) багато, отримувати їх багато з Ірану. Дрони коштують дешевше, ніж ракети. Тому їх можна запустити багато. Я назвав би це скоріше розвідкою. Вони прощупали те, як наша ППО, яка прикриває Київ, відреагувала на масовану атаку саме дронами", - висловився експерт.

Він вважає, що вже далі РФ може запустити ракети: здійснити великий удар дронами по Києву, а також підкріпити це ракетним ударом.

"Вони подивилися, наскільки протиповітряна оборона Києва змогла впоратися з сильним ударом. Цілком можливо, що скоро може бути удар комбінований: і дронами, і ракетами. Будемо дивитися. Я поки що схиляюся до того, що це була дуже серйозна розвідка боєм", - наголошує Денис Попович

За словами Поповича, асортимент ракет в росіян такий самий, як і торік, - це "Калібри", Х-101, Х-555, "Кинджали", "Іскандери". Втім, технічні можливості їхнього застосування дещо обмежені. Зокрема, одна з проблем - це технічна готовність бомбардувальників до запуску ракет Х-101.

"Їхні можливості обмежені технічною готовністю носія. Зараз ми говоримо про можливість завантаження-перезавантаження "Калібрів" на території Новоросійська. Як тільки вони виправлять із ними проблему, матимуть можливість запускати ці ракети частіше", — сказав гість ефіру.

Атака дронів на Київ

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Вночі проти 25 листопада окупанти атакували рекордною кількістю дронів - було близько 75 пусків. Сили ППО збили 73 БпЛА. Основним напрямком удару росіян була столиця - Київ.

На місто дрони летіли у кілька хвиль з різних напрямків. Атака стала найбільш масовою від початку повномасштабного вторгнення. Сирени лунали у Києві понад шість годин.

Внаслідок атаки безпілотників у Києві постраждало п'ять осіб, серед яких - 11-річна дитина. Крім того, у місті сталися руйнування. Зафіксовано падіння уламків в п'ятьох районах столиці: у Солом'янському, Голосіївському, Печерському, Подільському та Дніпровському.

Через масовану атака дронів тимчасово місто частково залишилося без світла. У столиці після обстрілу без світла 77 житлових будинків та 120 установ у центрі.

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