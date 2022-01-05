Серце зупинилося від страху: в Києві у притулку від салютів помер песик Гуффі

Серце зупинилося від страху: в Києві у притулку від салютів помер песик Гуффі

Гуффі боявся гучних звуків і, коли почалося все це пекло, його серце не витримало.

В Києві у притулку у свій перший новий рік помер песик на прізвисько Гуффі. Собака був наляканий вибухами феєрверків та салютів, від страху у нього зупинилося серце.

Про це повідомило благодійне об'єднання Захисту тварин "Плюшка" на своїй Instagram-сторінці.

"Ми забрали собаку із глухого села, вилікували, шукали родину. Гуффі боявся гучних звуків і, коли почалося все це пекло, його серце не витримало, він метався від страху і раптово упав як мертвий", - розповіли у притулку.

Волонтери додали, що собаки дуже злякалися, забилися в будки, хто куди, багато хто досі не хоче виходити...

Ще одна мешканка притулку - собачка Бринза теж посивіла за новорічну ніч. "Вся соціалізація накрилася мідним тазом, ніяк не хоче підходити, боїться будь-якого шарудіння", - розповідають волонтери.

У притулку додають, що від салютів та феєрверків гине чимало собак: вискакують від страху під машини, падають з висоти, ховаються у таких місцях, звідки не можуть вибратися...

"Скільки зупинилося седречок від страху? Чи вартує хвилинна радість усіх цих смертей та болю?", - підсумовують у притулку.

Варто зазначити, що у Києві салюти та феєрверки офіційно заборонені, проте охочих їх запускати ніколи не бракує. Усе через те, що покарання за це законодавством не передбачено.

Нагадаємо, у Києві в парку на Відрадному стовп вдарив струмом таксу.

Читайте також: