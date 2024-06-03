СЕО "НЕСТ" пояснив, чим девелопери відрізняються від забудовників, а активізм – від гайпу

Проєкт REITER HALL на Рейтарській, 37 викликав жваве суспільне обговорення. Чи могли би поділитися деталями та вашою позицією?

"НЕСТ" готує фахову та продуману реставрацію памʼятки архітектури – будинку Київської повітової земської управи. Це масштабній проєкт, на сьогодні вкладення нього вже перевершують 200 млн грн. Ми чудово розуміємо важливість Рейтарської і всього району довкола Золотих Воріт для історії і сьогодення столиці. Саме тому хочемо модернізувати стару будівлю та перетворити її на сучасний обʼєкт, зберігаючи її спадщину. Ми говоримо про будинок Київської повітової земської управи. Утім, "гайп" почався довкола флігелю на подвірʼї – будівлі, яка мала відверто побутовий характер і не має історичної цінності.

Ми впевнені, що наш проєкт реставрації – хороша справа для Києва, адже ми з повагою ставимося і до історичного надбання міста, і до сучасних потреб суспільства. У нашому "резюме" реновації чимало рішень, якими ми пишаємося, адже створюємо їх на віки. Приміром, сучасний БЦ HILLFORT Business Mansion на Михайлівській. Або ж БЦ "Ренесанс" – це гармонія історичного вигляду та сучасних можливостей у колись Першому комерційному училищі Києва.

БЦ «Ренесанс» на Бульварно-Кудрявській, лауреат Національної премії «Найкраща будівля 2007 (категорія "бізнес-центр")

Ми бачимо свою місію в тому, щоб створювати обʼєкти, цінність яких поза часом. Ми не хочемо бачити в Києві чергові "заброшки", які виникають через часто необґрунтований опір.

Так, громадський активізм має свої плюси. Зокрема, він змушує бізнеси бути більш професійними та відповідальними. Утім, робота девелоперів створюється на десятиріччя, тоді як гайп має ситуативний характер. . І тут важлива позиція органів влади – вони мають виступати арбітром та зважувати всі інтереси, а не самоусуватися, коли виникають складні ситуації. Тільки так ми досягнемо прогресу на користь усіх.

Це підводить нас до різниці між "забудовниками" і "девелоперами" – у чому вона? Адже слово "забудовник" за останні роки стали чи не лайливим.

На жаль, це правда, адже чимало компаній в індустрії зробили все чи майже все, щоб зіпсувати репутацію цілої галузі. Перелік "гріхів" чималий, але зрештою він зводиться до гонитви за прибутками. Що ж відрізняє відповідальний бізнес? Так, прибуток має значення, але це не основа нашої діяльності. І проєкти "НЕСТ" – це не просто "забудова". Це кропітка робота над концепцією на всіх її етапах, від ідеї на початку до реалізації та подальшої експлуатації.

Власне, тому ми й говоримо про девелопмент, тобто розвиток. Наша задача – це втілення в життя тих рішень, які стануть гармонійною частиною міського простору та нестимуть практичну користь для спільноти. І це не лише мешканці чи працівники, це міська громада, це бізнеси та інвестори, і навіть майбутні покоління.

Reiter Hall на Рейтарській, 37, лауреат премії iBuild 2023 у номінації «Проєкт Реновації історичного середовища

Коли ми говоримо про обʼєкти поза епохами – про що йдеться? Приміром, Київ має пістрявий ландшафт з будівель минулого, радянської забудови, будинки девʼяностих, нульових, 2010-х, всі різні. Яким може бути гармонійне планування міста?

Столиця, так чи інакше, це локомотив урбаністики для всієї країни, який має бути взірцем для наслідування. Так, Київ несе на собі сліди різних епох у своїй історій. Що важливо для нас як для девелопера? Гармонійно поєднати сучасне та історичне, і при цьому відповісти на нагальні запити суспільства. А це, серед іншого, питання екологічності та енергетичної ефективності, доступності та інклюзивності, відкритості для громади, зручності тощо.

І тут професійність девелопера має ключове значення. Саме тому будь-який свій проєкт ми починаємо з ретельного дослідження всіх умов та продумування всіх деталей. Зокрема, так само "НЕСТ" працює і над в REITAR HALL. Там ми бачимо і відреставрований фасад з повагою до історичного вигляду, і функціональну та технологічну "начинку", і зручний громадський простір.