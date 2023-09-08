Сенсаційна знахідка: у найчистішому озері Києва екологи виявили рідкісну червонокнижну рослину (фото)

Рослина альдрованда любить виключно чисті водоймища, тому вона і була знайдена в озері Відро.

У найчистішому київському озері Відро екологи знайшли рідкісну червонокнижну рослину - альдрованду пухирчасту.

Про це повідомляє Київський еколого-культурний центр у Facebook.

Днями експедиція Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ) в озері Відро, що розташоване в Голосіївському районі столиці, знайшла рідкісну рослину, занесену до Червоної книги України, - альдрованду пухирчасту.

Фото: КЕКЦ

Ця рослина любить виключно чисті водоймища, тому вона і була знайдена в озері Відро.

Одне з найчистіших озер Києва - Відро / Фото: КЕКЦ

"Альдрованда дуже цікава рослина. Вона названа на честь італійського вченого епохи Відродження Уліссе Альдрованді (1522-1605), засновника ботанічного саду в Болоньї (одного з перших у Європі). Ця дрібна багаторічна занурена у воду трав'яниста рослина коренів не має та вільно плаває у водоймищі", - повідомили екологи.

Рослина харчується комахами. Альдрованда ловить, а потім перетравлює дрібних водяних личинок і ракоподібних.

"При подразненні ніжних волосків, що знаходяться на поверхні листа, він складається вздовж, при цьому краї знаходять один на один. Дрібні водяні личинки і ракоподібні, які трапляються в цю пастку, перетравлюються рослиною", - ідеться в повідомленні.

Фото: КЕКЦ

"На жаль, - підкреслили столичні екологи, - цій рідкісній рослині, як і самому чудовому озеру, загрожує знищення. Наскілько нам відомо, це місце у планах групи забудовників".

У КЕКЦ зазначають, щоб зберегти унікальну рослину та озеро, необхідно створити тут заказник.

Нагадаємо, у Києві створять чотири заказники. Як розповіли екологи, йдеться про зелені зони “Вікова діброва”, “Труханів острів-1”, “Коручка” та “Ліс орхідей”.

Читайте також: