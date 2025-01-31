Секс-скандал у Карпенка-Карого: ще одного викладача звинуватили у неетичній поведінці

Колишній студент вишу, актор Сергій Волосовець пригадує неналежну поведінку заслуженого діяча мистецтв України Юрія Висоцького. Він зазначає, що викладача боялись всі студенти через його "методику" навчання.

Викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого, актора і заслуженого діяча мистецтв України Юрія Висоцького звинуватили в неетичній поведінці щодо студенток та психологічному насильстві.

Про це заявили колишні студенти вишу та актори Сергій Волосовець та Остап Вакулюк, передає "Українська правда".

За словами Сергія Волосовця, Юрій Висоцький під час занять міг обрати собі "улюблену студентку" на день репетицій, яку садив поруч. Під час оцінки роботи інших здобувачів освіти викладач міг "класти руки" на коліна дівчини або "міцно обійняти" її.

"Очевидно дівчина в той момент проявляла невдоволення, але відверто сказати про це не могла. Він же її за дупцю не мацнув і фото не запропонував скинути. Якщо це педагогічний підхід до студенток, поправте мене! Але цьомкання і жамкання при обіймах – це переходить межі", – вважає актор.

Сергій Волосовець стверджує, що така поведінка викладача "брудна і огидна", але зізнається, що тоді студенти не наважувалися зробити зауваження Юрію Висоцькому.

"Потім у приватних розмовах дівчата зізнавалися, що це було огидно, бридко, та управи на це не могли знайти", – додав він.

Остап Вакулюк підтвердив, що під час занять Юрій Висоцький торкався ніг та обіймав студенток.

Викладач Юрій Висоцький зі студентами

"Під час пари біля Юрія Пилиповича завжди мала сидіти якась студентка, а ще краще декілька, на яких він нібито демонстрував, як треба торкнутися ноги, чи обійняти за талію, – розповідає колишній студент. – За ці роки я відчував постійний страх, напруження, приниження, чув постійні доколупування і мільйон зауважень, нібито щось не так і ви не можете. В один момент просто вирішив: для того, щоб не чіплялися, мені краще не пнутися зі шкіри, адже тоді не критикують".

Крім того, актори заявили, що під час навчання вони постійно зазнавали психологічного тиску з боку викладача. Останній, за словами колишніх студентів, "викликав страх", зокрема бути відрахованим.

Сергій Волосовець та Остап Вакулюк стверджують, що через таку поведінку Юрія Висоцького у деяких студентів зникало бажання відвідувати заняття або навіть розвиватися в акторстві. Так з великого бажання займатися театром у мене залишилося єдине бажання – не виходити на сцену взагалі. Хай ліпше мене посадять за звуковий пульт і не гнобитимуть", – поділився спогадами Остап Вакулюк.

Подібну "методику викладання", засновану на критиці студентів, нібито мала й інша викладачка університету – заслужена артистка України Євгенія Гулякіна, заявив Сергій Волосовець.

Нагадаємо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса звинувачують в сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень студенткам.

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