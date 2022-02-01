Щойно вийшла з обмінника: у Києві злодійка пограбувала 78-річну жінку

Зловмисниця вирвала з рук перехожої сумку.

У Києві злодійка пограбувала 78-річну жінку, яка тільки-но вийшла з приміщення обмінника.

Зловмисниця вирвала з рук перехожої сумку.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Оперативний черговий Деснянського управління поліції отримав повідомлення про пограбування місцевої мешканки на вулиці Братиславській. Для документування кримінального правопорушення на місце виїхала слідчо-оперативна група.

Як розповів слідчий Деснянського управління поліції Руслан Костогриз, поліцейські опитали 78-річну заявницю та встановили обставини вчинення злочину.

Поліція Києва / Facebook

"Потерпіла вийшла з приміщення обмінника та пройшла декілька метрів, коли незнайомка різко вирвала з її рук сумку та втекла. За отриманими прикметами співробітники кримінальної поліції затримали нападницю. Це – киянка, 1991 року народження, яку слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Ми вилучили викрадені речі, а саме - сумку з мобільним телефоном та 5 тисячами гривень. Ми зібрали доказову базу її вини та за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру у вчиненні злочину", - каже слідчий.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке було розпочате за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України - грабіж, завершено. Матеріали разом із обвинувальним актом скеровані до Деснянського районного суду для розгляду справи по суті. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві суд закрив провадження проти студента, який встановив камеру у жіночому душі.

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