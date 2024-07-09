Щойно вийшла з декрету: внаслідок удару по медцентру ISIDA у Києві загинула лікарка та мама трьох дітей

Під час повторного удару РФ по Києву зазнав атаки медцентр на лівому березі столиці.

У Києві 8 липня внаслідок повторного удару РФ у Дніпровському районі столиці було пошкоджено адмінбудівлю медцентру ISIDA. Офіс генпрокурора повідомив про 7 загиблих та 3 травмованих внаслідок атаки. Серед жертв – лікарка-акушерка Світлана Поплавська, яка щойно вийшла з декрету.

Про це повідомив один із пабліків міста Бровари.

Там розповіли, що лікарка раніше жила та працювала у Броварах близько 10 років гінекологом у жіночій консультації та дитячим гінекологом.

"Приблизно 5 років тому перейшла до клініки Адоніс, яка постраждала внаслідок вчорашнього обстрілу... За словами броварських колег, лікарка щойно вийшла з декретної відпустки: виходила на роботу на неповний день. Ворожа атака застала її на робочому місці. Кілька годин за життя Світлани боролися медики, але, на жаль, травми виявилися занадто серйозними...", - йдеться у повідомленні.

Лікарка Світлана Поплавська, яка загинула внаслідок удару по медцентру у Києві / Фото: Telegram

У загиблої лікарки Світлани Поплавської залишилося троє дітей. Найменшій дитині - всього два роки.

Нагадаємо, генеральна директорка клініки ISIDA Оксана Ткаченко розповіла про момент удару по клініці. За її словами, від моменту оголошення тривоги до потрапляння уламку пройшло дуже мало часу.

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