Щодо начальника поліції Київщини призначено службове розслідування: у чому причина

Під час розслідування будуть з’ясовувати обставини щодо люстрації, яку не пройшов генерал Щадило.

Стосовно керівника поліції Київської області генерала Анатолія Щадила призначено службове розслідування після того, як журналісти з’ясували, що він підпадав під люстрацію після Революції гідності.

Про це повідомила речниця Нацполіції Олена Бережна у коментарі hromadske.

За її словами, голова Нацполіції Іван Вигівський призначив службове розслідування щодо Анатолія Щадила, який від вересня 2023 року очолює поліцію Київської області.

“Будуть зʼясовані всі обставини щодо люстрації”, — запевнила Олена Бережна.

Раніше в журналістському розслідуванні видання hromadske, посилаючись на офіційну біографію генерала Щадила, встановило, що на початку Революції гідності 2013 року він працював заступником начальника міліції Волинської області Олександра Терещука. На цій посаді він перебував до червня 2014 року і, за законом, підпадав під люстрацію.

Нагадаємо, заступник голови Національної поліції Дмитро Тишлек, який був тимчасово відсторонений від виконання службових обов'язків через нібито його зв'язки із Росією, знову повернувся до роботи.

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