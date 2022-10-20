Щоб заощадити електроенергію: у Києві замість тролейбусів курсуватимуть автобуси

Київ буде заощаджувати електроенергію.
У четвер, 20 жовтня, у Києві замість тролейбусів на більшість тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси. Це дозволить заощадити електроенергію в місті.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Перелік маршрутів, на яких відбудеться заміна транспорту:
- № 6 "Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності"
- № 7 "вул. Чорнобильська – ст. м. "Площа Льва Толстого"
- № 14 "Ботанічний сад – Залізничний вокзал"
- № 16 "вул. Туполєва – Майдан Незалежності"
- № 18 "Майдан Незалежності – вул. Сошенка"
- № 23 "вул. Туполєва – Лук’янівська площа"
- № 24 "вул. Північна – просп. Свободи"
- № 26 "просп. Свободи – ст. м. "Нивки"
- № 27 "ст. м. Почайна – зал. ст. "Київ-Волинський"
- № 28 "ст. м. "Лук’янівська – просп. Свободи"
- № 29Д "Дарницька площа – зал. станція "Зеніт"
- № 31 "вул. Милославська – ст. м. "Лук’янівська"
- № 32 "вул. Північна – вул. Сошенка"
- № 33 "Мінський масив – Залізничний вокзал "Південний"
- № 34 "вул. Північна – ст. м. "Почайна"
- № 37 "вул. Милославська – ст. м. "Лісова"
- № 42 "вул. Дегтярівська – ст. м. "Либідська"
- № 43 "Кібцентр – Дарницька площа"
- № 47 "вул. Милославська – ст. м. "Мінська"
- № 50К "вул. Милославська – Дарницька площа"
- № 50 "вул. Милославська – ст. м. "Либідська".
Нагадаємо, в четвер, 20 жовтня, через російські обстріли по всій Україні можуть вимушено вимикати електроенергію. Українців закликали максимально зменшити її споживання від 7:00 до 23:00, не користуватися електроприладами та не вмикати світло. Якщо цього не зробити, варто готуватися до тимчасових відключень.
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