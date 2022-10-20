Щоб заощадити електроенергію: у Києві замість тролейбусів курсуватимуть автобуси

У четвер, 20 жовтня, у Києві замість тролейбусів на більшість тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси. Це дозволить заощадити електроенергію в місті.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Перелік маршрутів, на яких відбудеться заміна транспорту:

№ 6 "Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності"

"Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності" № 7 "вул. Чорнобильська – ст. м. "Площа Льва Толстого"

"вул. Чорнобильська – ст. м. "Площа Льва Толстого" № 14 "Ботанічний сад – Залізничний вокзал"

"Ботанічний сад – Залізничний вокзал" № 16 "вул. Туполєва – Майдан Незалежності"

"вул. Туполєва – Майдан Незалежності" № 18 "Майдан Незалежності – вул. Сошенка"

"Майдан Незалежності – вул. Сошенка" № 23 "вул. Туполєва – Лук’янівська площа"

"вул. Туполєва – Лук’янівська площа" № 24 "вул. Північна – просп. Свободи"

"вул. Північна – просп. Свободи" № 26 "просп. Свободи – ст. м. "Нивки"

"просп. Свободи – ст. м. "Нивки" № 27 "ст. м. Почайна – зал. ст. "Київ-Волинський"

"ст. м. Почайна – зал. ст. "Київ-Волинський" № 28 "ст. м. "Лук’янівська – просп. Свободи"

"ст. м. "Лук’янівська – просп. Свободи" № 29Д "Дарницька площа – зал. станція "Зеніт"

"Дарницька площа – зал. станція "Зеніт" № 31 "вул. Милославська – ст. м. "Лук’янівська"

"вул. Милославська – ст. м. "Лук’янівська" № 32 "вул. Північна – вул. Сошенка"

"вул. Північна – вул. Сошенка" № 33 "Мінський масив – Залізничний вокзал "Південний"

"Мінський масив – Залізничний вокзал "Південний" № 34 "вул. Північна – ст. м. "Почайна"

"вул. Північна – ст. м. "Почайна" № 37 "вул. Милославська – ст. м. "Лісова"

"вул. Милославська – ст. м. "Лісова" № 42 "вул. Дегтярівська – ст. м. "Либідська"

"вул. Дегтярівська – ст. м. "Либідська" № 43 "Кібцентр – Дарницька площа"

"Кібцентр – Дарницька площа" № 47 "вул. Милославська – ст. м. "Мінська"

"вул. Милославська – ст. м. "Мінська" № 50К "вул. Милославська – Дарницька площа"

"вул. Милославська – Дарницька площа" № 50 "вул. Милославська – ст. м. "Либідська".

Нагадаємо, в четвер, 20 жовтня, через російські обстріли по всій Україні можуть вимушено вимикати електроенергію. Українців закликали максимально зменшити її споживання від 7:00 до 23:00, не користуватися електроприладами та не вмикати світло. Якщо цього не зробити, варто готуватися до тимчасових відключень.

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