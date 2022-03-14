Щоб захопити столицю, ворог повинен зібрати всі війська - голова Київської ОВА

Жирнов відповів на питання, чи зможуть росіяни оточити Київ.

Російським окупаційним військам потрібно зібрати всі наявні людські ресурси та привезти до столиці, аби мати хоч якісь шанси на її захоплення.

Про це заявив голова Київської міської військової адміністрації генерал Микола Жирнов у інтерв’ю НВ.

"За всіма військовими канонами для того, аби заволодіти Києвом противник повинен створити внутрішнє і зовнішнє кільце оточення. Сили тих, хто намагається взяти Київ, мають бути в 5−7 разів більшими за тих, хто обороняється.

Війська, які входять до внутрішнього кільця повинні штурмувати Київ, а які входять до зовнішнього кільця – мають забезпечувати безпеку від деблокуючих військ. Київ – велике місто з великою інфраструктурою, в якому до війни проживало понад 4 млн громадян. Наразі місто має надзвичайно велике угрупування військ, тому нині, щоб створити угрупування ворог повинен зібрати всі наявні людські ресурси та привезти до Києва.

Приміром, у період Другої світової війни, для штурму Берліну знадобилося 2 млн людей і 42 тис. артилерійських стволів. Тому наразі створити таке угрупування, яке б штурмувало Київ, надзвичайно важко, навіть для такої країни, як Росія", - зазначив він.

Жирнов також нагадав, що у місті дуже складно вести вогонь, маневрувати, забезпечувати боєприпасами, продовольством і пальним. Також Росія має гіркий досвід ведення бойових дій у містах Чечні та Сирії.

На думку глави військової адміністрації, існує варіант, що противник хоче оточити Київ, тримати облогу і виставити просто політичні вимоги.

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