Щоб захопити Київ з півночі, росіяни повинні мати щонайменше 300 тисяч живої сили — експерт

Російські окупанти можуть спробувати захопити Київ тільки у разі, якщо наберуть живу силу.

Про це ТСН.ua розповів офіцер Армії оборони Ізраїлю, інструктор ГО “Українська оборона” Ігаль Левін.

“Все залежить від того, яку вони ставлять собі мету. Якщо вони хочуть дійти до Києва і захопити його, то їм потрібно понад 300 тисяч людей. Провокації на кордоні завжди можуть бути, я впевнений, що про це всі знають”, - наголосив Ігаль Левін.

Нагадаємо, що армія Росії не буде до останнього триматися за окуповані Донеччину, Луганщину, Таврію чи Крим.

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