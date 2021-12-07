"Щоб у дорозі на роботу вмитися": у Києві під час руху зі стелі маршрутки на пасажирів капає вода (фото)

Маршрутка №507 рухається від Південного вокзалу до Музею народної архітектури та побуту "Пирогово".
Маршрутки Києва не перестають дивувати.
В одній із маршруток №507 на пасажирів під час дощу зі стелі капає вода.
Про це повідомляє паблік "Киев INFO" у Telegram.
На оприлюдненому очевидцями відео видно, що зі стелі маршрутки під час дощу просто на сидіння та підлогу стікає вода.
"З цього відео зрозуміло, що ціни на проїзд піднімають недарма. Якість королівська, а ціна – народна", – йдеться у дописі під відео.
У коментарях користувачі жартують, що це додаткові зручності: щоб у дорозі на роботу вмитися, якщо не встиг вдома.
Зазначимо, що маршрутка №507 курсує від Південного вокзалу до Музею народної архітектури та побуту "Пирогово".
Нагадаємо, у Києві запровадили нові вимоги до приватних перевізників, які мають перетворити столичні маршрутки на комфортний транспорт. Відтепер у салоні не повинна лунати надокучлива музика, водії зобов’язані спілкуватись українською та носити уніформу.
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