"Щоб у дорозі на роботу вмитися": у Києві під час руху зі стелі маршрутки на пасажирів капає вода (фото)

Маршрутка №507 рухається від Південного вокзалу до Музею народної архітектури та побуту "Пирогово".

Маршрутки Києва не перестають дивувати.

В одній із маршруток №507 на пасажирів під час дощу зі стелі капає вода.

Про це повідомляє паблік "Киев INFO" у Telegram.

На оприлюдненому очевидцями відео видно, що зі стелі маршрутки під час дощу просто на сидіння та підлогу стікає вода.

"З цього відео зрозуміло, що ціни на проїзд піднімають недарма. Якість королівська, а ціна – народна", – йдеться у дописі під відео.

У коментарях користувачі жартують, що це додаткові зручності: щоб у дорозі на роботу вмитися, якщо не встиг вдома.

Зазначимо, що маршрутка №507 курсує від Південного вокзалу до Музею народної архітектури та побуту "Пирогово".

Нагадаємо, у Києві запровадили нові вимоги до приватних перевізників, які мають перетворити столичні маршрутки на комфортний транспорт. Відтепер у салоні не повинна лунати надокучлива музика, водії зобов’язані спілкуватись українською та носити уніформу.

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