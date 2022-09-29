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Щоб у диктаторів і тиранів не було бажання повторювати: Зеленський вшанував пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру (відео)

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Щоб у диктаторів і тиранів не було бажання повторювати: Зеленський вшанував пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру (відео)

Фото: president.gov.ua

Сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв трагедії, яка сталася в Бабиному Яру. 

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру.

Відповідне відео з’явилося на сторінці глави держави в соцмережах.

“81-ші роковини трагедії Бабиного Яру. На жаль, подібні злочини проти людства мають місце й сьогодні. Зокрема, на нашій українській землі.  Злочинці, які спричиняють такі трагедії, обов'язково мають бути покарані. Щоб у диктаторів і тиранів не було бажання повторювати щось подібне в майбутньому”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі в трьох районах міста пролунали гучні вибухи.

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