Що загрожує вчителю, який обзивав учня "сєпарською гнидою": Лубінець прокоментував скандал

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до правоохоронних органів та взяв на особистий контроль справу щодо інциденту в київській школі, де вчитель обзивав учня "сєпарською гнидою".

Про це омбудсмен повідомив у Мережі.

Лубінець наголосив, що вчитель повинен захищати дитину від насильства, а не вчиняти його.

"Звернувся до правоохоронних органів з метою якісного й неупередженого розслідування та взяв на особистий контроль справу щодо жорстокого поводження вчителя київської школи з учнем", – йдеться в дописі омбудсмена.

Він зазначив, що зафіксована на відео поведінка вчителя містить ознаки кримінального правопорушення – погрози вбивством, завдавання тілесних ушкоджень.

"А якщо додати до цього обставини, які обтяжують покарання, – висловлювання, що несуть дискримінаційний характер, можна ймовірно припускати, що порушення вчинили на ґрунті ненависті, і за 161 статтею Кримінального кодексу України дії визначаються, як розпалювання ненависті за ознакою соціального походження та місця проживання", – пояснив Лубінець.

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Зауважимо, що пункт 2 ст. 161 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або від 2 до 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Уповноважений ВР з прав людини нагадав, що за безпеку у школі насамперед відповідає її керівництво або ж засновники закладу. Тож Лубінець також скерував запит до Голосіївської районної державної адміністрації в Києві щодо проведення службової перевірки, відсторонення від роботи вчителя через ці дії та вжиття заходів реагування.

"Інформуємо, що про результати обов’язково мають повідомити Офіс Омбудсмана! Жоден випадок насильства над дітьми не повинен залишатися безкарним!" – наголосив Лубінець.

Нагадаємо, поліція Києва розпочала перевірку щодо конфлікту у школі №37 між вчителем фізкультури та учнем-переселенцем з Луганщини. Вчитель погрожував школяреві та обзивав його "сєпарською гнидою".

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