Що відбувається на залізничному вокзалі в Києві: закінчується вода та продукти

Що відбувається на залізничному вокзалі в Києві: закінчується вода та продукти

Необхідні вода та продукти.

Наразі на Центральному залізничному вокзалі Києва знаходиться близько 600 людей, які очікують своїх поїздів або обрали вокзал, як укриття.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Для людей відкриті усі зали очікування. "Укрзалізниця" надає людям воду та напої, але запаси вже закінчуються.

Необхідні вода та продукти

"Просимо пасажирів, які прямують поїздами з інших міст через Київ передавати воду та продукти харчування. Також просимо бізнес за можливості доставити на вокзал воду та продукти", - пише УЗ.

Важливо: місткість бомбосховища вокзалу обмежено, тому у разі небезпеки туди будуть пускати дітей, жінок та людей похилого віку.

Нагадаємо, що у зв’язку з введенням у Києві та області комендантської години до 08:00 понеділка 28 лютого, висадка пасажирів з усіх поїздів у напрямку Києва дозволена без права покинути територію вокзалу.