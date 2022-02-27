Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Що відбувається на залізничному вокзалі в Києві: закінчується вода та продукти

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Що відбувається на залізничному вокзалі в Києві: закінчується вода та продукти

Необхідні вода та продукти.

Наразі на Центральному залізничному вокзалі Києва знаходиться близько 600 людей, які очікують своїх поїздів або обрали вокзал, як укриття

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Для людей відкриті усі зали очікування. "Укрзалізниця" надає людям воду та напої, але запаси вже закінчуються

Необхідні вода та продукти

"Просимо пасажирів, які прямують поїздами з інших міст через Київ передавати воду та продукти харчування. Також просимо бізнес за можливості доставити на вокзал воду та продукти", - пише УЗ.

Важливо: місткість бомбосховища вокзалу обмежено, тому у разі небезпеки туди будуть пускати дітей, жінок та людей похилого віку.

Нагадаємо, що у зв’язку з введенням у Києві та області комендантської години до 08:00 понеділка 28 лютого, висадка пасажирів з усіх поїздів у напрямку Києва дозволена без права покинути територію вокзалу

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація