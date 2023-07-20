Що відбувається на Київській ГЕС: директор станції розповів про безпеку та розвіяв фейки

Спеціалісти станції посилили заходи безпеки для безперебійної роботи всіх агрегатів та обладнання.

Нині шириться багато фейків з приводу аварійності греблі Київської ГЕС. Що відбувається на станції насправді, розповів директор філії "Каскад Київських ГЕС і ГАЕС" Ярослав Касьянюк.

Касьянюк запевнив, що гребля Київської ГЕС є абсолютно безпечною, передає пресслужба Укргідроенерго.

"Вкотре хочу всіх заспокоїти: гребля Київської ГЕС є абсолютно безпечною. Спеціалісти станції цілодобово здійснюють контроль за станом гідротехнічних споруд. На станції працюють спеціальні підрозділи, які щоденно займаються питаннями експлуатації; здійснюється перевірка за допомогою геодезичних засобів та контрольно-вимірювальної апаратури. Також посилили заходи безпеки для безперебійної роботи всіх агрегатів та обладнання. Тому запевняю, причин для паніки наразі немає", — сказав Касьянюк.

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Київська ГЕС зазнала обстрілів з боку російських терористів. Тому до наступного осінньо-зимового сезону гідроенергетики готуються ретельно, адже усвідомлюють велику ймовірність нових обстрілів і як наслідок — розбалансування енергосистеми.

Ярослав Касьянюк говорить, що нині працюють над захистом електричного обладнання, посиленням цивільного захисту, техногенної безпеки, протипожежного захисту та аварійного реагування на ГЕС і ГАЕС.

Директор філії "Каскад Київських ГЕС і ГАЕС" Ярослав Касьянюк

Касьянюк повідомив, що ремонт та реконструкцію, які необхідно було виконати в першому півріччі, виконали. Нині продовжується реконструкція одного з гідроагрегатів на Київській ГАЕС. Проведена також заміна електротехнічного обладнання у зв’язку зі збільшенням потужності.

Нині на Київській ГЕС продовжуються роботи з монтажу нових затворів верхнього б’єфу. Виконали ряд інших важливих ремонтів.

Цьогоріч, крім обстрілів, гідроенергетики спостерігали нетиповий зимовий паводок, який перейшов у потужне весняне водопілля. Воно сприяло більшому виробітку електроенергії, разом з тим гідроенергетикам потрібно було здійснювати контрольовані скиди води через затвори водозливної греблі, аби мінімізувати підтоплення населених пунктів.

Символ Київської ГЕС / Фото: Укргідроенерго

Фахівці також постійно здійснювали нагляд за технічним станом гідроспоруд, контролювали всі процеси та спостерігали за гідрологічною ситуацією у режимі 24/7.

Вже з першої декади травня весняне водопілля пішло на спад. І енергетики почали накопичувати воду для роботи в літній та осінній період.

Нагадаємо, після підриву Каховської греблі поліцейські ретельно охороняють інший стратегічний об'єкт - Київську ГЕС.

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