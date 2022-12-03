Що відбуватиметься у Києві у разі перебоїв з водопостачанням – Кличко розповів

У разі перебоїв з водопостачанням у столиці забезпечуватимуть систему резервних джерел отримання питної води. В першу чергу, це бюветні комплекси, більшість яких має можливість підключення до генераторів.

Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко.

"Столиця придбала та залучила для цього генератори, до яких оперативно підключаються 105 бюветів комунального підприємства "Київводфонд" та ще шість бюветів "Київводоканалу" на лівому березі. Крім того, питну воду та воду для інших потреб доставлятимуть до пунктів обігріву за необхідності. Місто відпрацювало з комунальними службами транспортування цистерн з водою", - розповів очільник Києва.

Кличко також зазначив,що у випадку повної відсутності енергопостачання, у Києві працюватимуть ті торгові мережі та магазини, що живляться від генераторів. У них можна буде придбати питну воду.

Інформація про те, де розташований найближчий до вашого дому бювет і статус його підключення до електроенергії можна знайти на мапі бюветів.

Як житиме Київ у разі блекауту

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у випадку нових ударів Росії по енергосистемі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання в столиці на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси. Проїзд буде безкоштовним.

Рух поїздів метрополітену, в разі надзвичайної ситуації, буде призупинений. 45 підземних станції метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги.

Кличко також опередив, що в разі блекауту та руйнування інфраструктури 3,5 млн людей, які зараз перебувають у столиці України, не зможуть врятуватися від холоду в облаштованих наразі пунктах обігріву.

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