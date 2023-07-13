Що відбувалося у першій хвилини після падінння уламків під час нічної атаки на Київ: з'явилося відео

У Міністерстві внутрішніх справ опублікували відео перших хвилин після падіння уламків в одному із районів Києва під час нічної атаки на столицю.

Відео розмістили на сторінці МВС у Телеграм-каналі.

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"Відео з бодікамер київських патрульних, які перші прибули на місце падіння уламків під час нічної російської атаки", - коротко підписали відеозапис.

На кадрах видно патрульних поліцейських, які прибули на місце падіння ворожих уламків та проводили евакуацію жителів багатоповерхівки. Вони прибули одними із перших. На відео також видно працівників швидкої, які надавали першу допомогу потерпілим. Правоохоронці допомагали медиками.

Нічна атака Росії по Києву 13 липня: з'явилося відео перших хвилин

Росія атакувала Київ

Нагадаємо, Росія вночі обстріляли мирні міста України. Вибухи та роботу ППО зафіксовано в Києві, Херсоні, Хмельницькій області та Кропивницькому. Внаслілок атаки у столиці загинула людина. Його знайшли у Подільському районі столиці під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку.

У Повітряних силах розповіли, що російські війська атакували Україну 20 ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131", а також ракетами. Сили ППО знищили 20 дронів та два "Калібри". Окупанти запускали безпілотники з Курська та Приморсько-Ахтарська.

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