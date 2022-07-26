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Що потрібно ЗСУ, щоб взяти під контроль всю ситуацію на фронті: військовий експерт пояснив

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Що потрібно ЗСУ, щоб взяти під контроль всю ситуацію на фронті: військовий експерт пояснив

Фото: фото: Наталя Нагорна

ЗСУ потрібні ще більше зброї, щоб ситуацію на всьому фронті була за аналогом Херсонщини.

Українським військовим потрібно ще більше зброї, щоб зробити всю ситуацію на фронті аналогічною наступу на Херсонщину.

Про це в ефірі телеканалу “FreeДом” розповів військовий експерт Сергій Грабський.

“Фактично ми вже вивели з ладу і зробили непридатним рух важкої техніки Антонівським мостом. Під нашим контролем перебувають дамба та залізничний міст. Ми завдаємо ударів по окремих об'єктах транспортної інфраструктури. Таким чином, ми говоримо про паралельну роботу — що в комплексі призводить до того, що на Херсонському напрямку ворог уже не думає про наступальні дії. Але треба розуміти, що ті обсяги та рівень завдань, які мають вирішувати українські війська, вимагають ще більше озброєння та часу”, - наголосив Сергій Грабський.

Нагадаємо, що ЗСУ вже не відчувають такого дефіциту в снарядах, як було у травні.

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