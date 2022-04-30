Ще в п’яти населених пунктах Київщини відновили газопостачання - ОВА

Ще в п’яти населених пунктах Київщини відновили газопостачання - ОВА

Повністю завершено роботи з відновлення газопостачання у 117 населених пунктах області.

У Київській області вдалося відновити газопостачання ще в п'яти населених пунктах.

Про це повідомив голова Київської обласної Військової адміністрації Олександр Павлюк.

"Повністю завершено роботи з відновлення газопостачання в 117 населених пунктах Броварського, Вишгородського, Фастівського та частково Бучанського районів. Йдеться про 107 тис. 740 об'єктів споживачів. За попередню добу постачання газу відновили ще в п’яти населених пунктах", - написав він.

Нагадаємо, у Київській області відновлено рух 11 тимчасовими переправами.

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