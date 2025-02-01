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Ще один секс-скандал у Карпенка-Карого: поліція проводить перевірку

Ще один секс-скандал у Карпенка-Карого: поліція проводить перевірку

Викладач Юрій Висоцький зі студентами

Викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого, актора й заслуженого діяча мистецтв Юрія Висоцького звинуватили в неетичній поведінці щодо студенток.

Поліція проводить перевірку за фактом можливих неправомірних дій викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого, актора й заслуженого діяча мистецтв Юрія Висоцького.

Про це повідомляє поліція Києва.

Про ймовірні взаємини в колективі освітнього закладу правоохоронцям стало відомо з соціальних мереж.

Водночас у поліції зазначили, що жодних заяв від осіб, які постраждали від дій викладача, до поліції станом на зараз не надходило.

"Співробітники поліції у взаємодії з адміністрацією вишу встановлюють обставини, які поширені в ЗМІ, та всіх осіб, причетних до вказаних подій. Після завершення перевірки буде вирішено питання щодо правової кваліфікації", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого, актора й заслуженого діяча мистецтв України Юрія Висоцького звинуватили в неетичній поведінці щодо студенток та психологічному насильстві.

Раніше викладача цього самого вишу та художнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса звинувачували в сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень студенткам.

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