Ще один радянський символ на "Батьківщині-матері": скульптор тризуба на щиті прокоментував інцидент

Після того як на "Батьківщині-матері" встановили тризуб, у Мережі помітили ще один радянський символ - фото меча, на якому зображена зірка.

Скульптор, творець тризуба на щиті "Батьківщина-мати" Олексій Пергаменщик розповів, що на його думку, варто зробити зі ще одним радянським символом в ефірі "Сніданок 1+1".

За його словами, радянську зірку треба зрізати та декомунізувати остаточно скульптуру, щоб навіть діти не згадували, що вона раніше була з радянською прив'язкою.

"Радився зі своїми друзями-альпіністами, я теж маю високі допуски. Там на голові люк, можемо спуститися на плече, по руці піднятися з альпіністським спорядженням, закріпитися там нормально, ретельно перестрахуватися, і це можна зрізати", - сказав скульптор.

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Він додав, що готовий це зробити навіть за свої кошти.

"Під цими зірками є метал, там чотири зірки - дві по великих фасадах, десь по 70 см, дві по бокових - по 50 см. Їх можна акуратно зрізати, здати в музей і завершити декомунізацію. Профінансую своїх друзів-альпіністів, треба щоб 2-3 людини було з обладнанням", - резюмував Олексій Пергаменщик.

Нагадаємо, журналіст Олександр Войт на своїй сторінці у Facebook опублікував фото меча, де зображена зірка – ще один символ СРСР.

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