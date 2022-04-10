Ще не Чорнобаївка: на Запоріжжі військові вже тричі знищували ворога на одному місці, але ті сунуть туди і далі

Ще не Чорнобаївка: на Запоріжжі військові вже тричі знищували ворога на одному місці, але ті сунуть туди і далі

Влучають у ворожу бойову техніку та успішно знищують кодло, наші захисники і в небі.

Тримають оборону та влаштовують російським загарбникам пекло. У самому центрі Запорізької області наші гірські штурмовики вже тричі знищували російську піхоту з бронетехнікою на одному місці. Тамтешні українські воїни жартують: то, мовляв, ще - не Чорнобаївка, але палає не менш яскраво.

Про це йдеться в ТСН

Звичайне пересування навіть вдень, нині тут відбувається під гуркіт артилерійських розривів. Вирв: глибоких і не дуже - просто на дорогах та поміж засіяних полів, навіть не десятки, а сотні. На ділянці 10 на 10 і три розриви - важких, 122 міліметрових снарядів. Але тут вистачає влучань од всіх наявних далекобійних калібрів. Реактивний “Град” на Запоріжжі теж тепер явище, мало не буденне. «Це стандартна ситуація - цілодобово. Цілодобово працює артилерія противника, працють залпові системи вогню - “Град”, працюють “Торнадо-С”», - каже військовослужбовець 128 ОГШБр.

Атакує українські міста села та позиції наших захисників регулярно і ворожа авіація. «Справа від нас, вилетіли дві Су-шки ворожі, викинули теплухи і моментально були два - нашій території два авіаудари», - додають бійці.

Кількох побратимів, врятувати не вдалося. Дотепер не можуть відшукати і місцевого жителя, який потрапив під ворожий авіаудар. Та під час останнього авіанальоту, бодай частково - гірські штурмовики змогли покарати рашиських пілотів.

«Під час крайньої атаки на нас, то працювали два їхні гвинти окрили. То одного, хлопці на сусідній позиції збили», - кажуть військові.

Влучають у ворожу бойову техніку та успішно знищують кодло, наші захисники і на землі. «Два танки і чотири БТР- 82-А, з 30 міліметровою пушкою. Перший підірвався БТР та повністю з піхотою. Там приблизно втрати 15 чоловік. Він – горів, горів довго. І потім, під час бою, тому що бій тривав приблизно три години, і за час бою вони його відтягли - згорівший, повністю», - пригадують бійці.

Та, відтягнути окупантам вдалося не все. Тут була спроба справжнього ворожого танкового прориву. Там дуже сильно і не типово пахне якоюсь хімією. Наші військові твердять, що це була спеціальна димо-генераторна автівка.

У центрі Запорізької області українські штурмовики вже тричі знищували російську піхоту з бронетехнікою

«Для постановки димової завіси на полі. Отакі дві-три машинки працюють, буквально пару кілометрів фронту можуть задимити повністю», - пояснюють хлопці.

Російські панцерники сунули прямо по дорозі, але вони більше нікому не заподіють шкоди. Та, з якимось дурнуватим завзяттям інші росіяни знову і знову викочуються на цю дорогу. Це ще не Чорнобаївка, але лише тут, українські гірські штурмовики вже тричі палили російську техніку й перетворювали на мотлох - кремлівську піхоту. І зупинятися на досягнутому, зізнаються - не збираються.

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