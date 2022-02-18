Щаслива історія: на Київщині цуценя підкинули до поліції, де йому знайшли дім (відео)

Щаслива історія: на Київщині цуценя підкинули до поліції, де йому знайшли дім (відео)

Менше ніж за добу песик знайшов свого нового господаря.

До поліції Вишгородщини вночі підкинули цуценя. Чоловік підійшов до відділку, подзвонив у двері, заштовхав тваринку до приміщення та пішов.

Відео з камери спостереження опублікувала пресслужба поліції Київської області.

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Правоохоронці нагодували та напоїли тваринку, а також усю ніч заспокоювали. За словами поліцейських, налякане цуценя скавуліло та намагалось сховатись.

Уже під ранок песик знайшов свого нового господаря. Чоловік, який звернувся за допомогою до поліції, побачив тваринку та вирішив забрати її.

Користувачів Мережі розчулила історія. Деякі припустили, що чоловік, який підкинув цуценя - не його власник, а небайдужий чоловік.

"Дякуємо поліцейським та чоловікові за добре серце!", "Гарненький такий пупсик", "Пощастило малому!" - написали у коментарях.

Нагадаємо, що біля Чорнобиля зазнімкували унікальну тварину. Спіробітник Чорнобильського заповідника зустрів козулю кремового кольору.

Поліція Київської області

Поліція Київської області

На Київщині цуценя підкинули до поліції, де йому знайшли дім

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