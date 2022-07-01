СБУ знешкодила групу російських агентів, які вели розвідку щодо оборони Києва

СБУ знешкодила агентурну групу ГРУ Росії, яка вела розвідку позицій ЗСУ навколо Києва, визначала геолокації стратегічних об’єктів, а також намагалася просувати пропаганду РФ.

У викритих агентів СБУ знайшла проросійську символіку, засоби зв’язку та електронні носії інформації з доказами злочинних дій.

Про це повідомив речник Служби безпеки Артем Дехтяренко.

"В результаті оперативних дій затримано 4 російських агентів. Вони розвідували позиції ЗСУ, геолокації стратегічних об’єктів, а також закликали українців підтримати окупантів", – сказав спікер відомства.

Він продовжив, що діяльність групи агентів скеровували працівники ГРУ та сепаратисти з "ЛНР". Диверсанти розпочали свою роботу від самого початку агресії РФ. Серед учасників групи був чіткий розподіл сфер відповідальності за виконання завдань.

Зокрема, двоє агентів розвідували позиції ЗСУ та розташування об’єктів критичної інфраструктури, збирали персональні дані нинішніх і колишніх українських військових та правоохоронців.

Ще один агент – експрацівник правоохоронних органів Донецької області – відповідав за пропаганду, поширював меседжі щодо підтримки окупантів. Задля "розгону" пропагандистського контенту він адміністрував спеціалізовані Інтернет-платформи, залучивши до "роботи" айтівця з Гостомеля Київської області.

Нагадаємо, за даними СБУ, проти України ще до війни працювало понад 7 тис. співробітників російських спецслужб.

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