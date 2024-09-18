СБУ завітала на "службу" до чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві - ЗМІ

За інформацією співрозмовника видання, обшуки пов’язані, найімовірніше, через поширення російської пропаганди

У середу, 18 вересня, співробітники Служби безпеки України проводять обшуки на території Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві.

Про це повідомляє hromadske на власні джерела у правоохоронних органах.

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За інформацією співрозмовника видання, обшуки пов’язані, найімовірніше, через поширення російської пропаганди та підтримці агресії проти України.

"СБУ продовжує очищати Україну від московських агентів у рясі. Кажуть, що місцеві монахи дуже люблять “святую расію-матушку", - розповіло джерело.

Станом на 11:20 правоохоронні органи офіційно не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, в Одесі працівники СБУ затримали агента РФ, який шпигував за бригадою "Лють".

Новини ТСН 10:00 18 вересня. "Бавовна" у п'яти регіонах РФ! Вибухові пейджери!

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