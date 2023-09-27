СБУ затримала агентів РФ, які за гроші скоригували удар по Києву

Правоохоронці викрили двох російських агентів, які за гроші передавали ворогу інформацію про військові об’єкти та критичну інфраструктуру Києва. Зокрема, вони скоригували удар по столиці 21 вересня. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

"Встановлено, що напередодні цієї дати затримані надіслали росіянам координати для удару по місту. Основними цілями ворожої атаки були столичні об’єкти життєзабезпечення, зокрема енергогенеруючі підприємства", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що ракети на київ наводили двоє місцевих жителів, які працювали на головне управління генштабу збройних сил РФ. У поле зору воєнної розвідки окупантів кияни потрапили через свої антиукраїнські дописи у соцмережах, які поширювали після початку повномасштабного вторгнення агресора. Потім їх завербували росіяни та дали завдання збирати розвіддані на території Києва.

За вказівкою російської спецслужби агенти відслідковували місця базування та переміщення Сил оборони в столичному регіоні. Зокрема, вони приховано фіксували пункти дислокації ЗСУ, а також використовували своїх знайомих, в яких випитували потрібну інформацію. Агенти також надсилали своєму російському куратору фотографії та геолокації стратегічно важливих об’єктів енергетичної інфраструктури.

СБУ затримала російських агентів, які скоригували удар по Києву.

Для передавання відомостей зрадники використовували месенджер та навіть створили декілька анонімних акаунтів, аби приховувати свою діяльність.За кожне виконане завдання зловмисники одержували з РФ гроші.

Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони, які вони використовували для фотографування об’єктів та листування з агресором. Правоохоронці знайшли банківські картки, на які російські агенти отримували кошти за роботу.

Як повідомлялося, на Чернігівщині затримали зрадника, який збирав розвіддані про ЗСУ. Зокрема, зрадник інформатор "малював" схеми місцевих залізничних маршрутів, якими курсують вантажні ешелони.

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