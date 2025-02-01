СБУ затримала 22-річну львів'янку, яка готувала теракт у центрі Києва

Служба безпеки України затримала російську агентку зі Львова, яка готувала теракт поблизу будівлі Служби безпеки України у центрі Києва. 22-річна дівчина несла в сумці вибуховий пристрій з потужністю 7 кг тротилового еквівалента.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ у суботу, 1 лютого.

"На місці події у затриманої виявлено сумку, в якій перебував саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті. Такого заряду достатньо, щоб серйозно пошкодити будівлю і завдати смертельного ураження людям, які перебувають навколо епіцентру вибуху", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, для підготовки теракту росіяни дистанційно завербували 22-річну наркозалежну зі Львова, яка шукала "швидкі" гроші.

За вказівкою окупантів дівчина приїхала до Києва, де її російський куратор завчасно орендував для неї квартиру у центрі міста.

Після заселення до тимчасового помешкання вона забрала через кур’єрську доставку мінікамеру відеоспостереження і встановила її на балконі.

За допомогою віддаленого доступу ворог отримав можливість у режимі онлайн слідкувати за центральною вулицею Києва і таким чином хотів зафіксувати наслідки теракту.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисницю "на гарячому", коли вона забрала із схованки сумку з вибухівкою і прямувала до орендованої квартири.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала "крота" російського ГРУ, який передавав окупантам плани спецоперацій Сил оборони в тилу ворога.

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