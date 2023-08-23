СБУ встановила імена російських десантників, які розстріляли авто з киянином

СБУ назвала імена п’яти російських десантників, які розстріляли авто з киянином під час окупації Бучі Київської області. Також військовим РФ повідомили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що підозрювані у розстрілах мирного населення - військовослужбовці 98-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил РФ.

Розслідування встановило, що наказ про розстріл дав Микола Симов, який на той момент був заступником командира 7-ї роти 3-го батальйону 331-го парашутно-десантного полку згаданої дивізії. Його підлеглі з 2-го взводу, які безпосередньо розстріляли цивільну автівку, - це сержант Ілля Астахов – заступник командира взводу; сержант Андрій Дворецький – командир відділення; єфрейтор Руслан Харитонов – навідник-оператор; рядовий Олег Бахмісов – стрілець.

Зазначається, що на початку березня 2022-го Симов наказав своїм підлеглим розстріляти легковий автомобіль з мирним мешканцем Києва, який рухався трасою поблизу селища Здвижівка Бучанського району. Унаслідок обстрілу 33-річний киянин загинув на місці.

Встановлено, що чоловік їхав, аби передати речі першої необхідності своїм знайомим, які вже декілька днів перебували в окупації. Втім, до місця призначення він не дістався. Окупанти розстріляли його авто перехресним вогнем з автоматичної зброї зі своїх позицій на узбіччі. Щоб приховати злочин, російські військові закопали тіло у найближчому лісовому масиві.

За результатами слідчих дій правоохоронці встановили його місце захоронення, провели судово-медичну експертизу та ідентифікували особу загиблого.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім п’ятьом про підозру за статтею "порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством".

"Наразі тривають комплексні заходи, щоб встановити місцеперебування викритих воєнних злочинців і притягнути їх до відповідальності. Також перевіряється інформація про можливу загибель Симова на війні в Україні. Його смерть не є підставою для припинення розслідування кримінального провадження, в якому фігурують інші учасники", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в СБУ назвали імена 11 окупантів, які розстріляли автівки з мирними людьми в Бучанському районі. Йдеться про військовослужбовців 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії збройних сил РФ.

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