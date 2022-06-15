СБУ викрила столичну фармкомпанію на фінансуванні бойовиків "ДНР" через аптечний бізнес у Донецьку

СБУ викрила столичну фармкомпанію на фінансуванні бойовиків "ДНР" через аптечний бізнес у Донецьку

У київському офісі ділків правоохоронці виявили докази фінансово-господарської діяльності у так званій "ДНР".

Служба безпеки України у Києві заблокувала діяльність комерційної структури, яка перерахувала до "бюджету" так званої "ДНР" майже 8 млн грн.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

"Гроші надходили до окупаційної адміністрації у вигляді сплати "податків" від мережі аптек, які працюють на території ОРДЛО. Одержані кошти терористи використовували для матеріально-технічного забезпечення угруповань, які беруть участь у повномасштабній агресії РФ проти України", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що до протиправної діяльності причетні двоє керівників київського підприємства, які володіли понад 50 аптеками у тимчасово окупованому Донецьку. Вони здійснили "перереєстрацію" торговельних точок, щоб вести незаконний бізнес.

У столичному офісі ділків правоохоронці виявили докази фінансово-господарської діяльності у так званій "ДНР".

Наразі обом організаторам схеми повідомлено про підозру.

Нагадаємо, СБУ заблокувала ІТ-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупаційних адміністрацій.

Таємні методички окупантів потрапили до СБУ

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