СБУ викрила нову схему для ухилянтів на Київщині: фото

На Київщині затримали трьох ділків, які продавали ухилянтам підроблені консульські посвідчення.

Про це повідомляє СБУ.

За "пакет послуг" шахраї просили 10 тисяч американських доларів з одного ухилянта. Й надавали якісно підроблені посвідчення працівників "почесних консульств іноземних країн в Україні". А на додаток йшли поради щодо незаконного перетину кордону з використанням фейкових документів.

Також читайте Чоловік з Київщини отримав повістку і кілька місяців ховався від мобілізації: чим це закінчилося

"Фігуранти справи вписували персональні дані своїх клієнтів в „документи“ і додавали їхні фотокартки. За зовнішнім виглядом підробка була високої якості і дуже нагадувала дипломатичні посвідчення встановленого зразка. Придбавши фальшивку, ухилянти використовували її, щоб ввести в оману представників військкоматів та уникнути призову", — йдеться у повідомленні СБУ.

За даними слідства, фігуранти виготовляли підробки у підпільній типографії, яку організували на базі виробничих потужностей своїх знайомих. У результаті СБУ затримало на Київщині трьох ділків на гарячому, коли вони отримували гроші за організацію втечі ухилянта за кордон.

За "пакет послуг" шахраї просили $10 тисяч

Під час обшуків у помешканнях ділків та нелегальному цеху виявлено фальшиві посвідчення, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інше обладнання, які використовували у злочинній діяльності.

Тепер затримані ділки вивчають відповідні статті Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Наразі фігурантам повідомлено про підозру, триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до "схеми". Зловмисникам загрожує до дев'яти років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, від 18 травня для чоловіків зміняться правила перетину кордону, стало відомо, без якого документа не випустять.