СБУ викрила міжрегіональне наркоугруповання, члени якого збували екстазі та ЛСД до столиці

СБУ викрила міжрегіональне наркоугруповання, члени якого збували екстазі та ЛСД до столиці

Готову "продукцію" зловмисники збували самостійно або через власну мережу наркодилерів.

СБУ викрила міжрегіональне наркоугруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні і збуті психотропів. Ділки реалізовували оптові партії заборонених речовин на території Києва та Київської області, повідомили у пресцентрі СБУ.

Зазначають, під час обшуків в організаторів групи виявили підготовлений до продажу "товар" на суму майже 1 млн грн.

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Правоохоронці встановили, що незаконну діяльність організували декілька мешканців Полтавщини. Ділки виготовляли амфетамін, пігулки екстазі та ЛСД для продажу. Нарколабораторію облаштували у приватному будинку на території одного із місцевих селищ.

"Готову "продукцію", зловмисники збували самостійно або через власну мережу наркодилерів. Правоохоронці затримали організатора і двох активних учасників угруповання під час збуту чергової партії "товару". В ході слідчих дій у зловмисників вилучили: партію амфетаміну, пігулки екстазі та ЛСД, марихуану. Крім того, у нарколабораторії виявили обладнання та хімічні речовини для виготовлення психотропів", - повідомили в СБУ.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі ривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до наркобізнесу.

До слова, раніше СБУ затримала членів злочинного угруповання, яке здійснило низку тяжких злочинів та майже 5 років переховувалося від правоохоронців. Ділки 5 років переховувалися від слідства.

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