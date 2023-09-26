СБУ в Києві викрила схему розкрадання коштів майже на 65 млн гривень: підозрюється ексгендиректор “Київводоканалу”

Розкрадання відбувалося під час активних бойових дій в столиці.

У Києві розкрита щє одна схема розкрадання коштів з бюджету міста, які призначались на ліквідацію надзвичайних ситуацій у місті під час війни. Йдеться про суму у майже 65 млн гривень.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, колишній гендиректор ПрАТ “АК “Київводоканал”, який на початку повномасштабного вторгнення РФ займав посаду разом зі спільниками привласнив майже 65 млн гривень під виглядом витрат на передислокацію плавучої насосної станції на річку Десна.

Там вона мала перекачувати воду на технологічні споруди Дніпровської водопровідної станції, а потім до централізованого водогону Києва.

Під час активних бойових дій у столиці та її регіоні обладнання мало забезпечити киян резервним постачанням води. Плавуча насосна станція була несправною і технологічно не підлягала транспортуванню.

Гроші за її “транспортування” майже всі були переведені підрядникам з виведенням потім у тінь, у той час як станція залишалась на місці.

СБУ ініціювала експертизи, які підтвердили факт розкрадання бюджетних коштів, а також непридатність насосного обладнання до експлуатації.

У офісах підозрюваних під час обшуків знайшли фінансово-господарську документацію із доказами оборудки.

Наразі колишньому гендиректору “Київводоканалу” повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах”). Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що російський агент, який наводив російські ракети на оборонний завод Запоріжжя, отримав довічне ув’язнення.