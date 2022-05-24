СБУ ​​оприлюднила фото 8 окупантів, які вбивали людей на Київщині, зокрема родину старости Мотижина

СБУ ​​оприлюднила фото 8 окупантів, які вбивали людей на Київщині, зокрема родину старости Мотижина

Російським злочинцям заочно повідомлено підозру за ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Служба безпеки України встановила особи та оприлюднила фото ще восьми російських загарбників, які чинили звірства проти мирного населення у Київській області.

Зокрема саме вони вбили старосту села Мотижин Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Серед осіб – 5 військовослужбовців ЗС Росії і три "вагнерівці".

Фото: СБУ

Цим підозрюваним інкримінується загалом 14 епізодів: вбивство цивільних, обстріли та спалювання житлових будинків, полон, катування та утримування людей у підвалах без їжі та води, викрадення майна.

Так, в СБУ повідомили деталі розправи російських окупантів із сім’єю старости.

Під час тимчасової окупації Київщини загарбники увірвалися до помешкання старости села Мотижин. Жінку та її рідних вивезли до місця тимчасового базування. Родину катували, намагаючись отримати інформацію про місцезнаходження підрозділів ЗСУ та бійців Тероборони.

"Кати жорстоко знущалися над сином на очах у матері, прострелили йому ногу. Але не отримавши інформації, вбили його пострілом у голову. Катували також чоловіка старости. Вся родина загинула від множинних вогнепальних поранень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, український політик та експосол України в Білорусі Роман Безсмертний спілкувався з родиною Сухенків, яку окупанти розстріляли в Мотижині Київської області.

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