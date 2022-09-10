СБУ нейтралізувала ще одну ботоферму у Києві, яка "співпрацювала" з російськими компаніями

СБУ нейтралізувала ще одну ботоферму у Києві, яка "співпрацювала" з PR-компаніями Росії.

Зловмисники створили 3 тисячі фіктивних акаунтів для поширення деструктивного контенту в популярних соціальних мережах.

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що свої інформаційні атаки вони використовували для дискредитації міністерств і відомств, правоохоронних структур, військкоматів та Конституційного Суду України. До створення ботоферми причетні двоє мешканців столиці, колишні працівники ІТ-галузі. Ділки у власних помешканнях організували процес масової реєстрації та адміністрування фейкових акаунтів у соцмережах Instagram та Facebook.

Серед клієнтів ботоферми були PR-компанії РФ, які займалися поширенням антиукраїнського контенту.

Зокрема, ці боти "розганяли" змонтовані на замовлення відео- та фотоматеріали, які дискредитували українських політичних діячів та висміювали законодавчі ініціативи.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 199-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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