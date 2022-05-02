СБУ ідентифікувала майже 900 російських окупантів, які вбивали та катували людей на Київщині

СБУ ідентифікувала майже 900 російських окупантів, які вбивали та катували людей на Київщині

Також було викрито близько 100 колаборантів, які допомагали росіянам на Київщині.

Служба безпеки України встановила особи майже 900 російських загарбників, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

В української спецслужби є вся інформація про російських окупантів, а також докази їхніх звірств.

Наразі перевіряються дані щодо причетності до злочинів ще понад 2,5 тис. російських військових, чиї підрозділи базувалися на території Київської області.

"СБУ продовжує документувати кожного російського загарбника. Слідчі та оперативні підрозділи Служби опитали майже 7 тис. свідків ворожих звірств. Також СБУ викрила близько 100 колаборантів, які допомагали ворогу на Київщині", - йдеться у повідомленні.

Служба безпеки України також відкрила окрему "гарячу" лінію для документування воєнних злочинів окупантів.

"Якщо у вас є інформація про злочини російських загарбників у Київській області, телефонуйте за номером +38 096 928 93 89 (також можна писати у WhatsApp і Telegram)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський розповів нові деталі про звірства росіян у Бучі: у людей були відрубані голови та кінцівки.

Читайте також: