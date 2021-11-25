"Сан Санич творив сучасну історію Києва": Віталій Кличко відреагував на смерть Омельченка

Колишньому міському голові Олександру Омельченку було 83 роки.
Ексмер Києва Олександр Омельченко помер на 84-му році життя у лікарні. Раніше його госпіталізували з коронавірусом.
На смерть Омельченка із сумом відреагував чинний мер Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що "Сан Санич творив сучасну історію Києва".
Про це Віталій Кличко написав у Facebook.
"Сьогодні не стало Олександра Омельченка... Колишнього міського голови столиці, голови КМДА, народного депутата, депутата Київради. Сан Санич, як ми його називали, завжди був енергійним, з мудрим гумором, порадами досвідченого управлінця", - написав він.
Кличко зазначив, що вони з Олександром Омельченком були знайомі багато років.
"Колись він відвідував мої і брата поєдинки. Потім розповідав мені про нюанси політики, зокрема, в управлінні столицею. Ми могли дискутувати, сперечатися, погоджуватися один з одним чи ні. Але Олександр Омельченко любив Київ і був, беззаперечно, одним з тих, хто творив його сучасну історію", - наголосив сер Києва.
Віталій Кличко висловив щирі співчуття родині та близьким Олександра Омельченка.
Нагадаємо, син Олександра Омельченка розповідав, що його батько перебував у Феофанії. Він додав, що Олександр Омельченко був при свідомості, дихав задопомогою кисневої маски.
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