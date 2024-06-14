Салют після повітряної тривоги: у Києві вночі чоловік привітав друга з днем народження (фото)

В цей час у Київській області була оголошена повітряна тривога, тож гучні звуки та яскраві спалахи налякали мешканців багатоповерхівок.

У Києві поліціянти затримали чоловіка, який цієї ночі запустив салют у Солом’янському районі. Таким чином 28-річний місцевий мешканець вирішив відсвяткувати день народження свого товариша.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Сьогодні, близько першої години ночі до столичної поліції надійшло повідомлення про те що, на вулиці у Солом’янському районі невідомі запускають феєрверк. У цей час у Київській області була оголошена повітряна тривога, тож гучні звуки та яскраві спалахи налякали мешканців багатоповерхівок", – повідомили у поліції.

На місце події прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції районного підрозділу. Правоохоронці провели ряд розшукових заходів та встановили особу порушника. Ним виявився 28-річний місцевий мешканець, який пояснив, що запустив салют з нагоди дня народження свого товариша.

Дізнавачі Солом’янського управління поліції затримали фігуранта. За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури йому готується повідомлення про підозру у вчиненні хуліганських дій (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Киянину загрожує до п’яти років обмеження волі.

Нічний салют у Києві налякав мешканців багатоповерхівок / Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, поліція Києва виявила 18-річного хлопця, який днями запустив салют із вікна багатоповерхівки в Оболонському районі. Як пояснив сам хлопець, у такий спосіб він вирішив перевірити справність салюту, оскільки у того закінчився термін придатності.

Зазначимо, 11 квітня 2023 року народні депутати ухвалили у другому читанні законопроєкт №7438, який забороняє використання піротехнічних засобів.

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