Салют після повітряної тривоги у Києві: рецидивіст привітав дружину з річницею стосунків (фото, відео)

Порушником виявився киянин, 1983 року народження, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Поліція встановила особу порушника, який запустив салют у Києві на столичному Печерську після сигналу повітряної тривоги.

Про це повідомила поліція Києва.

У суботу, 30 березня, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео запуску салюту у Печерському районі столиці. На місце події оперативний черговий скерував слідчо-оперативну групу.

"Правоохоронці обстежили місце події, вилучили ряд речових доказів та у результаті розшукових заходів встановили особу порушника. Ним виявився місцевий мешканець, 1983 року народження, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. У розмові з дізнавачами він пояснив, що запустив салют, щоб привітати дружину з річницею стосунків", – розповіли у поліції.

За вказаним фактом відділ дізнання Печерського управління поліції розслідує кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Киянин запустив салют, щоб привітати дружину з річницею стосунків / Фото: поліція Києва

Чоловіку загрожує обмеження волі строком до п'яти років.

Поліція нагадує, що використання піротехніки на період дії правового режиму воєнного стану заборонено.

Нагадаємо, незадовго до запуску забороненого салюту у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики.

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