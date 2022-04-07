Рятувальники знаходять перших загиблих під завалами у Бородянці - Кулеба (відео)

У Бородянці працює велика кількість людей та техніки, до кінця місяця планується запустити комунікації та прибрати селище.
Рятувальники знаходять перших загиблих під завалами у селищі Бородянка, що на Київщині.
Про це у відеозверненні повідомив очільник гумштабу Київської області Олексій Кулеба.
"Працюють рятувальники, відбувається опис і складання актів щодо зробленої шкоди. По кожному будинку буде складений окремий акт...", - зазначив він.
За словами Кулеби, також буде встановлена загальна кількість будинків, які необхідно буде демонтувати та відремонтувати.
"На жаль, на сьогоднішній день є вже підтверджена інформація, що під завалами знайдені загиблі люди. Їхня кількість встановлюється", - сказав голова гумштабу.
Кулеба зауважив, що наразі у Бородянці працює велика кількість людей та техніки, до кінця місяця планується виконати першу частину відновлювальних робіт - запустити комунікації та прибрати селище.
Нагадаємо, у Бородянці під Києвом росіяни з перших днів окупації розстрілювали мирних мешканців і житлові будинки. Росіяни скинули бомби на 9-ти поверхові будинки. І ті люди, які перебували у підвалах, виявилися заживо похованими. Тоді багато мирних мешканців померли від переохолодження під завалами.
Крім того з'ясувалося, що Росія планувала різанину та терор у Бучі: німецька розвідка перехопила розмови вбивць.
Як повідомлялося, Росія може знову напасти на Київ. Генерал Грузевич розповів, чи готова Україна до опору.
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