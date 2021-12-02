Рятувальники витягнули з-під потяга жінку, яка впала на колію в київському метро (відео)

Рятувальники витягнули з-під потяга жінку, яка впала на колію в київському метро (відео)

Потерпілу передали медичним працівникам.

Жінка впала на колію прямо перед потягом. Інцидент стався на станції метро "Палац "Україна" ввечері 2 грудня.

Про це повідомляє ДСНС України у Києві.

"2 грудня до ДСНС надійшла інформація, що о 17:42 на станції метро "Палац Україна" людина впала під потяг, унаслідок чого рух поїздів у напрямку станції метро "Героїв Дніпра" на деякий час було призупинено", — зазначають у службі.

Пресслужба ДСНС повідомляє, що 10 рятувальників на 2 одиицях техніки оперативно прибули на місце події.

"Було встановлено, що на колії між 1 і 2 вагонами потягу знаходиться жінка. Рятувальники за допомогою медичних нош дістали потерпілу та передали медичним працівникам", — розповідають у ДСНС.

Наразі рух поїздів відновлено. Деталі інциденту з’ясовують.

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