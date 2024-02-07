Поліцейські Києва врятували песика, якого заблокувало у зруйнованій квартирі: його вже забрали власники

Українські фахівці невтомно працюють, щоб захистити від наслідків дій ворога кожнісіньке життя.

Поліцейські Києва дістали песика, якого було заблоковано у зруйнованій квартирі пошкодженого будинку в Голосіївському районі. На щастя, чотирилапий вижив.

Про це повідомила Національна поліція України.

"Під час огляду однієї з квартир багатоповерхівки правоохоронці знайшли песика породи чихуахуа. Пухнастик не отримав ушкоджень, однак дуже тремтів від пережитого", – йдеться у повідомленні.

Врятовану тваринку одразу передали волонтерам. Улюбленця вже забрали його власники.

Національна поліція України

Нагадаємо, роботи з ліквідації наслідків масованої атаки по Києву 7 лютого завершено. У багатоповерхівці, що у Голосіївському районі, загинуло четверо людей. З будинку евакуйовано 40 мешканців та 28-врятовано.

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