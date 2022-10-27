Рятувальники показали пекельні кадри ліквідації наслідків атаки дронів-камікадзе по об'єкту енергетики на Київщині: фото

На ліквідацію пожежі було залучено вісім одиниць техніки та 48 чоловік особового складу.

На Київщині ліквідовано наслідки нічних ворожих обстрілів об`єктів інфраструктури.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини.

"На Київщині ліквідовано наслідки ворожих обстрілів по об`єктах інфраструктури, що здійснені сьогодні вночі дронами "Шахед". На ліквідацію пожежі було залучено вісім одиниць техніки та 48 чоловік особового складу", - розповіли у Службі.

Зазначається, що жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня російські окупанти завдали удару по одній з громад Київської області. Загарбники здійснили понад шість атак дронами-шахедами по території Київщини.

За даними "Укренерго", внаслідок атак окупантів по енергетичній інфраструктурі в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання, тому наразі вводяться більш тривалі екстрені відключення світла у Києві та Київській області.

В Україні екстрено відключать світло 27 жовтня – Кирило Тимошенко

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