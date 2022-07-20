Рятувальники на Київщині перевірили та размінували ще 270 населених пунктів: де стало безпечно

На Київщині рятувальники перевірили та размінували 270 населених пунктів. Роботи проводилися у у межах Бучанського, Броварського та Вишгородського районів області.

Рятувальники перевірили та размінували 270 населених пунктів у межах Бучанського, Броварського та Вишгородського районів області.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області.

Як стало відомо, за весь час спеціалісти знешкодили практично 53 тисячи вибухонебезпечних предметів. Серед них: артснаряди, протитанкові та протипіхотні міни, авіабомби, крилаті ракети, розтяжки та інші пастки, які рашисти лишали у дитячих іграшках.

“Проте Київщина все ще небезпечна, значна територія області ще необстежена. Тож рекомендуємо: не з'їжджайте на узбіччя доріг; не ходіть в ліс, на водойми та поля, де проводились бойові дії; не наближайтесь до розбитої ворожої техніки; не заходьте до покинутих споруд та будинків”, — наголосили у пресслужбі патрульної поліції.

Там також додали, що якщо ви натрапили на небезпечний предмет — телефонуйте на лінію “101” або “102”.

Нагадаємо, що у СБУ назвали, скільки наразі розслідують кримінальних проваджень про колабораціонізм.

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